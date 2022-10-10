«كوجاك» يدعم ذوي الهمم بتدريبات فنية وإعلامية: «بنقدم صورة مشرفة لمصر»

كان أمير كوجاك فنانًا تشكيليًا ومخرجًا يرغب في صنع منصة إعلامية إذاعية توفر تدريبات للمبتدئين في مجال الإعلام والفن بأسعار رمزية، وبعد أن توافد عليه مواهب من ذوي الهمم، قرر أن يكون كل تركيزه على تلك الفئة، فهي الأكثر حاجة إلى الاهتمام والرعاية، خصوصًا مع غياب الكثير من الإمكانيات أمامهما سواء من المحيط الخاص بها أو من المجتمع نفسه، وكانت النتيجة حصول 3 من ذوى الهمم ممن دربهم على جائزة الشهيدة «شيرين أبو عقلة» من مهرجان الأمل السينمائي الدولي لذوي الهمم في روما بدورته الثانية عام 2022.

«أسست منصة إذاعية 2016، ولما لقيت كتير من المتدربين من ذوي الهمم عندهم مواهب متعددة، قررت إني أشكل فريق متكامل من ذوي الهمم، وأركز على إيجاد حلول للمشكلات اللي بتواجههم»، كلمات شرح بها أمير كوجاك البالغ من العمر 46 عامًا، خريج جامعة القاهرة، بداية فكرته في حديثه لـ«الوطن».

توجيه الاهتمام لذوي الهمم

يوضح «كوجاك» سبب تركيزه على ذوي الهمم، أن أصحاب المواهب منهم، يمتلكون قدرة عالية على التركيز والحفظ وأحيانًا إدارة الحوار: «لما بدأت أدرب ذوي الهمم، لقيت في مشكلة بتواجههم وهي أن الصوت ومخارج الحروف بتكون غير واضحة، ودي مشكلة مقدرش أحلها باستمرار باستخدام الهندسة الصوتية».

وضع «كوجاك» خطة لتدريب ذوي الهمم ممن يمتلكون مواهب في مجال الإعلام، وتشمل التدريب في الدوبلاج، التمثيل الإذاعي، الإذاعة بالصوت والصورة وذلك على مدار 3 سنوات، حتى استطاع في 2019 تكوين فريق إعلامي من ذوي الهمم: « لقيت إن كل واحد بيميل لجزء معين، وبدأنا تدريب في الشارع وسط الناس، وقتها شعروا بالانطلاق، ولقوا دعم وتشجيع من الجمهور عالي جدًا، وما زلنا مستمرين في جهودنا علشان ندعم أصحاب الاحتياجات الخاصة».

كانت المشاركة الأولى لفريق «كوجاك» من ذوي الهمم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ شاركت عزة عدلي إحدى أعضاء الفريق، كمذيعة، وكانت المشاركة التالية في مهرجان السينما الفرانكوفية، بعدها شارك «كوجاك» في مهرجان الأمل السينمائي لذوي الهمم: «أردت تقديم صورة مشرفة عن مصر أن فيها مواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المجتمع بيدعمهم، واخترت 3 مواهب متنوعة علشان تلائم طبيعة المهرجان».

فوز 3 من ذوي الهمم بجائزة الشهيدة «شيرين أبو عقلة»

اختار «كوجاك» للمهرجان «عزة»، التي سبق وشاركت في مهرجان القاهرة السينمائي، ودميانة وصفي شاعرة، ومهند عماد مطرب وشاعر، ووضع خطة لتدريبهم، وتضمن العرض فيديو لعزة وهي تقوم بالإذاعة، أما دميانة فقد ألفت قصيدة بعنوان «من أكون» وقامت بإلقائها في الحفلة، ومهند أدى أغنية «حلوة بلادي السمرا»: «ساعدتهم في التدريب لمدة 6 أشهر، وكان المهرجان يحتوي على فقرات تمثل أكثر من دولة، علشان كده كان عندنا حرص على تقديم صورة تليق بتاريخ وثقافة مصر، واستقبلنا في أثناء العرض رد فعل قوي جدًا من الجمهور من مختلف الجنسيات، والثلاثة اتكرموا بجائزة الشهيدة «شيرين أبو عقلة»، وحاليًا شغال على إعداد فريق آخر من ذوي الهمم للمشاركة في الدورة المقبلة للمهرجان.