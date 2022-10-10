نجل مصطفى كامل يتهم مندوب تحصيل بنقابة الموسيقيين بسبه وقذفه

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدراة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من شاب تبين أنه نجل المطرب مصطفى كامل، يفيد بتضرره من تعدي أحد الأشخاص عليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بقيادة العميد علي عبد الرحمن، لكشف ملابساتها.

الواقعة في مقر نقابة الممثلين

وتوجهت قوة أمنية بقيادة العميد حسن دكتور، مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى مكان الواقعة بمقر نقابة الممثلين، وبالفحص تبين صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال فتحي مصطفى كامل، 24 عامًا، مساعد مخرج، أفاد أنه في أثناء قيامه بتعليق منشورات دعاية لوالده داخل مقر النقابة لشغل منصب نقيب الموسيقيين، قام إبراهيم محمد إبراهيم، وشهرته «إبراهيم الصغير»، 45 عامًا، ويعمل مندوب تحصيل بنقابة الموسيقيين، بالتعدي عليه بالسب والقذف كونه معارضًا لترشيح والده لمنصب نقيب الموسيقيين ومؤيدًا لشخص آخر.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.