مجازاة إداري بتعليم بني سويف تعدى على زميلته بالسب

وافق محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، على مجازاة موظف إداري بإحدى الإدارات التعليمية، بالخصم 10 أيام من راتبه، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، والتعدي بالسب على زميلته، مدير التوجيه المالي والإداري بإحدى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

تضمن القرار أن المعلمين والإداريين وكل من يعمل في المنظومة التعليمية هم من أكثر الناس حفاظاً على القيم والأخلاق، فهم أصحاب رسالة سامية، وأنه لا يجب أن تصدر الإهانة من إداري إلى زميلته، وأن هناك قنوات شرعية داخل التعليم، وفرتها الوزارة للحصول على الحقوق.

الخصم 10 أيام لاداري بتعليم بني سويف لتعديه بالسب على مدير التوجيه المالي

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف قد وافق على ما انتهت إليه الشؤون القانونية بإدارة ببا التعليمية، بخصم 10 أيام من راتب «ط. س. ي.»، موظف إداري بإدارة ببا التعليمية، بالدرجة الرابعة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وقيامه بالتعدي بالسب والشتم، بالإضافة إلى التلفظ بلفظ يسيء إلى الدين، إلى مدير التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

إحالة إداري بتعليم بني سويف للشؤون القانونية لتعديه بالسب على مديرته

وأحالت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، في وقت سابق، إداري بإحدى الإدارات التعليمية إلى الشؤون القانونية في المديرية، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، والتعدي بالسب على زميلته، مدير التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.