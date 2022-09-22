الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة، تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي بالتعدى عليها بالسب وتهديدها.

شخصان يستقلان سيارة ملاكي

تعود الواقعة، عندما رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن ادعاء إحدى السيدات بأنها حال استقلالها سيارتها وبرفقتها أولادها، والتوجه إلى مسقط رأسها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية لزيارة والدها فوجئت بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكي دون لوحات معدنية بالتعدي عليها بالسب وتهديدها.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات «القائمة على بث مقطع الفيديو» مقيمة بالقاهرة، تضررها من قائد سيارة، لقيامه بالتعدى عليها بالسب بألفاظ خارجة ومحاولة الاصطدام بها حال قيادتها سيارتها، وذلك بمدينة بركة السبع بالمنوفية.

وتبين أن السيارة المشار إليها ملك زوج شقيقة المبلغة السابق، مقيم بدائرة القسم، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بينه وبين شقيقة المبلغة وأنها محل تحقيقات النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.