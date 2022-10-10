عروس الإسماعيلية: أُصبت بمرض نادر قبل الزفاف.. وعلاجي خارج مصر (صور)

ألم مستمر ومحاولات علاج باءت بالفشل، وحالة نفسية سيئة دخلت فيها عروس في محافظة الإسماعيلية بعد اكتشاف إصابتها بمرض نادر في العظام والنخاع الشوكي أفقدها القدرة على الحركة، فباتت ملازمة لفراشها بعد أن كانت تتجول في المحال التجارية لاستكمال جهازها وتجهيز حفل زفافها، والذي كان مقررا عقده في نوفمبر المقبل.

لازمت العروس صاحبة الـ19 عاما فراشها في منزل بسيط في قرية «أبو عطوة»، على بعد 10 كيلو مترات تقريباً من مدينة الإسماعيلية، تحيط بها أكياس العلاج والدواء المتنوعة، بين أدوية للعظام وأخرى للجهاز العصبي.

العروس: كان نفسي أفرح

بصوت مليء بالدموع، تروي إسراء سليمان قصتها، وتذكر أنها استيقظت ذات يوم على آلام في قدميها، وظنت أنها من كثرة الحركة خلال الفترة الماضية، إلا أن الآلام زادت بشكل كبير خلال أيام قليلة وامتدت إلى الظهر.

وتابعت «حاولت استحمل وآخد مسكن، لكن صحيت في يوم من الأيام، غير قادرة علي الحركة نهائياً، ونقلتني سيارة إسعاف إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اكتشفت إصابتي بمرض تآكل في العظام والنخاع».

توجهت العروس لأكثر من طبيب بالإشعات والتحاليل في الإسماعيلية والزقازيق، ورجح البعض منهم إجراء جراحة عاجلة في قدمها اليمنى، لكن بعد فترة قصيرة عاد الألم وبقوة إلى القدم الأخرى، حسما تقول.

علاج خارج مصر

وإزاء ذلك، نصح الأطباء الفتاة بضرورة إيجاد طريقة للسفر والعلاج خارج مصر، لعدم وجود علاج لمرضها في المستشفيات المصرية.

وتضيف «نفسي أخف، نفسي أقوم أمشي وأفرح وأكمل خطوبتي واتجوز، خاصة أن خطيبي رافض يتركني وعايز يكمل معايا، وأنا نفسي أفرحه، ونفسي حد من المسؤولين يساعدني».