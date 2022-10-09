القبض على عريس الإسماعيلية لاتهامه بالتعدي على زوجته: «ضربها وحبسها»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تعدي أحد الأشخاص على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها بالإسماعيلية، كما تم ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، لوجود خلافات زوجية بينهما، والسابق تداول مقطع فيديو له أثناء التعدي على زوجته خلال حفل عرسهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.