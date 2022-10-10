تقديم خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية لـ118 ألف سيدة في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال شهر سبتمبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ118 ألفا و304 منتفعات، منها 9 آلاف و848 سيدة جديدة، و108 آلاف و456 مترددة، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، صرف 270775 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، فضلا عن تنفيذ 129 ألفا و706 زيارات منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 90432 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لـ16546 سيدة حامل، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لـ14647 سيدة بعد الوضع، وكذلك تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 24632 ندوة عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و16108 ندوات عن الامراض المزمنة و الفحص الذاتي للثدي.

قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ونظمت مديرية الصحة في المنيا، اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية نزلة تونة بمركز ملوى، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتضم القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.