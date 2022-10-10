أنزيمات مهمة للجسم يفرزها الضحك والابتسام فقط.. تعرف عليها

في بعض الأحيان يستقيظ الشخص ويغلب عليه الشعور بالسعادة والمزاج الجيد، وفي أوقات أخرى يستقيظ بمزاج سيء ومصابا بالاكتئاب ولا يرغب في أي شيء، التغييرات المزاجية التي تنتاب الملايين حول العالم، جعلت البعض يبحثون عن أسباب ذلك، وهو ما أوضحه طارق إلياس أستاذ التنمية البشرية.

إنزيمات كبدية تُفرز بالضحك والابتسام

شرح «إلياس» أن القرار السليم الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان يوميًا فور استيقاظه، أن يكون متوازنًا، لافتًا إلى ضرورة إغلاق الملفات القديمة وعدم تذكر الأمور المزعجة من الماضي وأن يتمني أن يكون يومه الجديد إيجابيًا، مضيفًا في حديثه مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أن الكبد يفرز نوعين من الإنزيمات الكورتيزيول والإندروفين، ويجري إفرازهما في حالات الضحك والإبتسام فقط، مؤكدًا عدم وجود أي مأكولات تعمل على تنشيطهما، كاشفًا أهمية هذه الأنزيمات في هضم الطعام وتفادي تعرض المعدة للارتباك الناتج عن آلام القولون.

وأوضح أستاذ التنمية البشرية، أن الأم الحامل السعيدة التي لا تعاني من الحزن والاكتئاب وما يتبعهما من كثرة العبوث والبكاء تنتقل هذه الأنزيمات إلى أبنائها بالوراثة، وهو ما يفسر وجود بيوت سعيدة يتصف أفرادها بالسعادة وحب الابتسام والضحك، والعكس صحيح، مشيرًا إلى أنه من ضمن السموم التي يعمل الكبد على طردها، الاكتئاب.

«إلياس»: الضحك ينتقل بالعدوى

وأكد «إلياس» أن هناك تحذيرات للأشخاص الذين لا يحبون الابتسام يكونون ضعفاء ولا يستطيعون مواجهة مشكلاتهم، كاشفًا أهمية الرضا والشعور بالتسامح والقبول من الداخل حتى في أوقات الابتلاء، مشيرًا إلى دور البيئة المحيطة بالفرد في نشر الضحك والابتسام، وهو ما يفسر ضحك الجمهور بالمسرح كون الضحك ينتقل بالعدوى.