المصدرون المصريون يتجهون إلى أسواق ليبيا لتعزيز الصادرات

تشهد الفترة الحالية تحركات داخل المجتمع التصديري لاستغلال الفرص التصديرية إلى أسواق ليبيا، في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، واستغلال الأسواق التصديرية القريبة جغرافيًا من مصر.

ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية إطلاق بعثة تجارية خلال العام الجاري إلى ليبيا من أجل تعزيز صادرات القطاع إليها، خاصة في ظل احتلال السوق الليبية مرتبة متقدمة في قائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر.

796 مليون دولار.. حجم واردات ليبيا من مصر

وبحسب تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، احتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول الأفريقية المستوردة من مصر بقيمة 796 مليون دولار خلال العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأرقام تباينا خلال الفترة من 2014 إلى العام 2021، حيث سجّلت الصادرات المصرية إلى ليبيا 990.3 مليون دولار، ثم انخفضت في العام 2015 إلى 569 مليون دولار، ثم إلى 440.8 مليون دولار، لترتفع مجددا في 2018 إلى 640.5 مليون دولار، وقفزت في 2019 إلى 830 مليون دولار، لكنها تراجعت مجددا في 2020 إلى 572.8 مليون دولار، لترتفع بعد ذلك في العام الماضي إلى 769.1 مليون دولار.

أهم المنتجات المستوردة

وبحسب تقرير وزارة التجارة، كانت ليبيا على رأس قائمة الدول المستوردة أفريقيا للأسمنت بنسبة 20.4%، كما كانت من كبار مستوردي منتجات التعبئة بنسبة 30.3%، والأحجار الخاصة بمشروعات البناء، بنسبة 58.1%.

مشروعات إعادة الإعمار

وساهمت مشروعات إعادة الإعمار التي بدأتها ليبيا الفترة الماضية، في تعزيز صادرات العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع مواد البناء، حيث بلغت صادرات القطاع إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري، 133 مليون دولار، وجاءت السوق الليبية ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مستوردة لمنتجات مواد البناء المصرية.

ليبيا تمثل سوقا واعدة للمصدرين المصريين

وأكد سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء أن ليبيا تمثل سوقا واعدة للمصدرين، نظرا للقرب الجغرافي ومشروعات إعادة الإعمار، التي تسهم بدورها في زيادة الطلب على المنتج المصري، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملموسة في صادرات الحديد والأسمنت المصري إلى ليبيا، وهي الكميات التي يمكن زيادتها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.