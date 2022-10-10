تجديد تعيين عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتجديد قيام الدكتورة ريهام رفعت محمد حسن المليجي الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بعمل عميد الكلية لمدة عام.

وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا

كما تضمنت القرارات، بحسب بيان جامعة أسيوط، ندب الدكتورة هبة عطية يس عبدالملاك الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب، للقيام بعمل وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك لمدة عام.

الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، تنظيم حفل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، اليوم الاثنين، وذلك بقاعة النيل للتنوير الثقافي، والتي توافق ايضا احتفالات المولد النبوي الشريف، والتي تأتي لتعريف الاجيال وطلاب كليات الجامعة علي أهمية ما تقوم به القوات المسلحة المصرية في الحفاظ علي الدولة المصرية، والتصدي لأي عدوان.