وزيرة الهجرة تعلن حل أزمة بحارة مصريين على متن سفينة معطلة في قبرص

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنّ جهود وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع السفارة المصرية في قبرص، نجحت في التعامل وحل شكوى البحارة المصريين المتواجدين على متن إحدى السفن المعطلة بالساحل القبرصي.

تعطل سفينة البحارة المصريين

وأضافت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنّ الوزارة تابعت عن كثب واهتمام بالغ تلك الشكوى منذ تلقي فريق عمل الوزارة استغاثة أهالي البحارة المصريين، وتم التواصل الفوري بالسفير عمرو حمزة سفير مصر لدى قبرص، لتنسيق الجهود والتحرك لحل الشكوى، والتي تمثلت في تعطل سفينة البحارة المصريين والبالغ عددهم 3 بحارة، بجانب وجود خلاف مادي بينهم وبين كبير ضباط السفينة.

من جانبه، قال السفير عمرو حمزة سفير مصر في قبرص، إن شكوى البحارة المصريين في قبرص تكمن في وجود خلاف مادي على المستحقات المالية بين ثلاثة بحارة مصريين مع رئيسهم في العمل وهو مصري الجنسية أيضا، وتم تكليف القنصل المصري في قبرص ومعه ثلاثة آخرين إداريين ومحليين من السفارة المصرية هناك، بالتوجه للبحارة المصريين على السفينة المعطلة للوقوف منهم على طبيعة الموقف، والاطمئنان على حالتهم المعيشية، بجانب تقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.

البحارة قرروا المكوث في قبرص

وأضاف سفير مصر في قبرص، إنه تم بالفعل حل موقف البحارة المصريين، من خلال تسوية بين كبير الضباط والبحارة المصريين، وبموجب ذلك حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة والبالغة 780 يورو، كما قرر البحارة المكوث في قبرص لحين الانتهاء من إصلاح السفينة، ومن ثم العودة إلى مصر، مؤكدا استمرار السفارة المصرية بقبرص في المتابعة لهذا الموضوع لحين إتمام كافة أمور التسوية وتسلم البحارة المصريين مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدا أن الحالة الصحية للبحارة المصريين جيدة، ولم يتعرض أيٍ منهم لأي أزمة مرضية نتيجة هذا الوضع، مشيرا إلى أن السلطات القبرصية تتولى إصلاح أعطال السفينة.

كما تقدم أهالي البحارة المصريين بالشكر للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على استجابتها السريعة لاستغاثتهم الخاصة بأبنائهم والتعامل معها بشكل فوري، ما نتج عنه حل الأزمة في أسرع وقت ممكن.