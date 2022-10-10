تكريم 1000 طالب وطالبة بكفر الشيخ لفوزهم في مسابقة دينية في مولد النبي

لم يقتصر الاحتفال بالمولد النبوي على حلقات الذكر والأناشيد الدينية وزيارة المساجد الدينية كما هو المعتاد كل عام، إذ كان هناك شكل جديد للاحتفال، وهو المسابقات الدينية كما فعلت إدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إذ تم تكريم 1000 طالب وطالبة، بجوائز مالية وشهادات تقدير، لفوزهم في المسابقة الدينية التي أطلقها مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ.

أُقيم الاحتفال في مسجد المرسي بمدينة بيلا، وتم منح 100 طالب وطالبة من المشاركين الذين حصلوا علي الدرجات النهائية بمسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية الدينية جوائز مالية تُقدر بنحو 6 آلاف جنيه، فضلاً عن منح جوائز عينية بأكثر من 16 ألف جنيه عبارة عن أدوات مدرسية لـ900 آخرين حصلوا علي مراكز متتالية.

منح شقيقين جائزة وزارة الأوقاف

ومُنح شقيق وشقيقته من الفائزين في مسابقة «تعلمت من المسجد»، جائزة وزارة الأوقاف، وهي مبلغ 1000 جنيه، 500 لكل منهما، والفائزان هما: عمر محمد عبد الحميد عمر الكناني، وشقيقته مي محمد عبد الحميد عمر الكناني.

المسابقة تم إطلاقها منذ نحو شهر بحسب الدكتور مصطفى أبو العمايم، إمام وخطيب مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا، في تصريح لـ«الوطن»، تحت عنوان «مسابقة المولد النبوي الثقافية الدينية»، ضمن البرنامج الصيفي بوزارة الأوقاف، وتم توزيع جوائز مالية تُقدر بنحو 6 آلاف جنيه، وجوائز عينية بأكثر من 16 ألف جنيه عبارة عن أدوات مدرسية.

استمارة المسابقة شملت 30 سؤالاً

الهدف من المسابقة تشجيع الأطفال والشباب على البحث واكتساب مهارة المشاركة وفهم طبيعة الدين، بحسب «أبو العمايم»، لافتا إلى أن من الأسئلة الدينية العامة، والخاصة بعدد آيات وسور القرآن الكريم، وعدد أسماء الله الحسني، وعدد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن، وغيرها من الأسئلة الخفيفة التي يستطيع أي شخص الإجابة عليها.

ولم تقتصر الجوائز على أصحاب المراكز فقط، بل أن الشخص يحصل على جوائز بمجرد المشاركة من خلال سحب الاستمارة والإجابة على الأسئلة الموجودة بحسب «أبو العمايم»، ولكنها «جوائز عينية»: « لم تقتصر المسابقة علي الأطفال فقط ولكنها شملت أيضاً طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية أيضاً، منوهاً إلي استمرار هذه المسابقات بشكل دائم ومستمر، لتشجيع الأطفال والشباب علي البحث عن المعلومة والمشاركة»