المملكة المتحدة تعين سكرتيرًا جديدًا لوزارة المالية

عينت الحكومة البريطانية، اليوم، جيمس باولر كبير مسؤولي وزارة التجارة، ليصبح سكرتيرا لوزارة المالية، بعد أن أطاح وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج بسلفه الشهر الماضي، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

ويحل باولر كسكرتير دائم، محل توم سكولار الذي غادر بعد فترة وجيزة من تولي كوارتنج منصبه، وأدت تلك المغادرة إلى عدم استقرار الأسواق المالية وسط دعاوى بأن المسؤولين غير الحزبيين يظلون في مناصبهم بعد تغيير القيادة السياسية.

تروس تريد الانفصال عن عقيدة الخزانة

وقالت رئيسة الوزراء ليز تروس، خلال حملتها الانتخابية لرئاسة حزب المحافظين إنها تريد الانفصال عن «عقيدة الخزانة»، التي قالت إنها تعيق الإصلاحات الجذرية.

باولر عمل في وزارة الخزانة طوال حياته

وعمل «باولر»، في وزارة الخزانة في معظم حياته المهنية بالخدمة المدنية، حيث أشرف على الميزانية والإنفاق والسياسة الضريبية، كما عمل مستشارًا لوزيري المالية السابقين، «جوردون براون وأليستير دارلينج»، وقدم المشورة لاحقًا لبراون وديفيد كاميرون عندما كانا رئيسين للوزراء.