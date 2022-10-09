صحفي في لندن: بريطانيا تعاني من أزمة طاقة منذ عام بسبب مواقفها السياسية

قال أحمد العناني، الكاتب الصحفي في لندن، إن أزمة الطاقة في إنجلترا ليست وليدة اللحظة، لكنها ظهرت منذ ما يقرب من عام جراء تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بسبب تصدر بريطانيا الموقف السياسي فيما يتعلق بمواجهة روسيا في عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

العناني: المملكة تعاني من تضخم اقتصادي

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن بريطانيا تعاني حاليا من انخفاض الطاقة والغاز المستورد للداخل البريطاني، الذي يصل أغلبه من روسيا، كما تعاني المملكة من التضخم الاقتصادي التي تعاني منه جميع دول العالم.

العناني: الكثير من شركات الطاقة أعلنت إفلاسها

واستطرد: «حتى تلك اللحظة هناك الكثير من شركات الطاقة أعلنت إفلاسها، منها سابع أكبر شركة في بريطانيا لتوريد الطاقة ولديها 5 ملايين مشترك، وحاليا استلمت الحكومة إدارتها، ويجري دمجها في شركات أخرى حتى لا يتم قطع الخدمة عن المستهلكين».

وأوضح أن الحكومة تعهدت بضخ 30 مليار جنيه إسترليني لتوفير تسهيل نقدي للمواطنين والشركات، إذ أن مثل تلك العملية تسببت في زيادة التضخم الذي تعانيه بريطانيا بالأساس: «فيه تضخم وصلت نسبته لـ9%، ودي النسبة اللي تتعامل معاها الحكومة عشان تقرر مسألة التضخم هتوصل لأية».

وأكد أنه حال تطبيق انقطاع في الكهرباء بالمنازل يوميا بواقع 3 ساعات فهذا الإجراء لم تشهده بريطانيا منذ فترة السبعينيات، ويجب أن تكون هناك موافقة من قبل الملك تشارلز: «ده بيعطي مؤشر على مدى صعوبة الوضع، وحال قلة الإمدادات يحدث ذلك قطعا».