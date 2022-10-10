بريطانيا: القوات الروسية تقدمت كيلومترين نحو «باخموت» الأوكرانية

قالت الاستخبارات البريطانية، إن القوات الروسية تقدمت في الأسبوعين الماضيين كيلومترين نحو «باخموت»، موضحة أن العمليات الأوكرانية مستمرة في الضغط على القوات الروسية في «خيرسون»، التي ضمتها موسكو في وقت سابق، إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قالت في وقت سابق، إن القوات الروسية تحاول الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في وقت سابق، مشيرة إلى أن «موسكو» تركز جهودها على محاولات تعطيل هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أولوية «موسكو» التركيز على العمليات وسط «دونباس»

وأشارت الاستخبارت البريطانية، إلى أن أولوية «موسكو» التركيز على عملياتها وسط «دونباس» الواقع شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، أعلنت جمهورية «لوجانسك» الشعبية، التي ضمتها روسيا في وقت سابق، إلى أراضيها، إن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ «هيمارس» أمريكية على مدينة «روبيجني» في الجمهورية.

سلوفاكيا تسلم مدفعي «هاوتزر» ذاتية الدفع من طراز «زوزونا» إلى «كييف»

من جانبها، سلمت سلوفاكيا، مدفعين اثنيين، «هاوتزر» ذاتية الدفع من طراز «زوزونا» إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته «إذاعة سلوفاكيا»

وفي المجموع، تم تسليح الجيش الأوكراني بـ6مدافع «هاوتزر»من الطراز ذاته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان وزيرا دفاع سلوفاكيا والدنمارك، وقعا على العقد في 2 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الدنماركية «كوبنهاجن»، فيما ستدفع ألمانيا والدنمارك والنرويج معًا مقابل إنتاجها، وتبلغ تكلفة المشروع 92 مليون يورو.

ونص العقد التجاري الحالي مع شركة «كونستروكتا ديفينس» السلوفاكية على توريد مدفعين آخرين من طراز «زوزونا 2» إلى أوكرانيا، فيما ستنتج الشركة، 16 مدفعًا من «زوزونا 2» للجيش الاوكراني.