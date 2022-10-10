«أسنان الإسكندرية» تستجيب لاتحاد الطلاب وتوفر مخدر الحالات مجانا

وافقت إدارة كلية طب الأسنان، جامعة الإسكندرية وقسم العلاج التحفظي بها، على صرف كربول مخدر لكل طالب مجانا على كل حالة تستلزم استخدامه، بناء على مقترح قدمه اتحاد الطلاب للإدارة تنقل فيه مطالب الطلاب بتوفير تخدير الأسنان لعدم توافره بشكل عام وللطلاب بشكل خاص.

صرف كربول مخدر لكل طالب مجانا على كل حالة

وقال عمر عفيفي، رئيس اتحاد طلاب الكلية، أن معظم الطلاب كانت تشتري كربول التخدير من الخارج وكان القليل يأخذ من عيادة الكلية، وعندما لم يجد الطلاب الكربولات في الخارج اعتمدوا على المتوفر في العيادات فلم يكفي ذلك الطلاب، فاقترح الاتحاد على عميد الكلية والوكيلة لشئون التعليم والطلاب، ورئيسة قسم العلاج التحفظي تزويد الكميات من المخدر في العيادات.

أزمة توفير المخدر تؤثر على الطلاب بشكل خاص

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشكلة تؤثر على الطالب بشكل خاص، لأنه لا يربح من الحالات التي يعمل عليها في الكلية.

العلاج التحفظي هو الأكثر استخدامًا للمخدر

وأوضح أن إدارة الكلية وافقت على الاقتراح وجرى تطبيق ذلك بداية من أمس، متمنيًا أن يستمر توفير الكلية للمخدر للطلاب، مضيفًا أن طلاب فرقتي الرابعة والخامسة يعالجون الحالات ويحتاجون المخدر.

وتابع «عفيفي» أن قسم العلاج التحفظي هو الأكثر استخدامًا للمخدر، موضحًا أن هناك نوافذ كانت تستغل قلة توفيره وتبيعه للطلاب بأسعار باهظة.