نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية لعام 2022.. الشروط والأقسام

ارتفعت نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية لعام 2022، إلى 376 درجة، إذ كانت العام الماضي 373.5 درجة؛ وفقًا لنتائج المرحلة الأولى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، اليوم.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية لعام 2022

بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولي 2022 للجامعات المصرية تقدم «الوطن» دليلا شاملا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية خلال السطور التالية، لتعريف طلاب المرحلة الأولى بكل ما يريدون معرفته عن كلية طب الأسنان قبل الالتحاق بها.

تتميز كلية طب الأسنان، بأنها تحمل رسالة مهمة فيما يخص مجال تحسين الرعاية الصحية للمرضى في 4 محافظات وهي: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح، إذ يتواجد في الكلية الكثير من غرف العمليات وتدريب الطلاب كمركز للرعاية الصحية.

أقسام كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية

تشمل كلية طب الأسنان في جامعة الإسكندرية، عددا من الأقسام، كالتالي:

- قسم طب أسنان الأطفال والصحة العامة

- قسم المواد الحيوية

- قسم بيولوجيا الفم

- قسم باثولوجيا الفم

- قسم تقويم الأسنان

- قسم جراحة الوجه والفك والتجميل

- قسم جراحة الفم والوجه والفكين

- قسم الاستعاضة الصناعية

- قسم طب الفم وامراض اللثة

- قسم العلاج التحفظي

شروط القبول بكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية

كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، واحدة من كليات الإسكندرية التي تخضع لنظام القبول بالجامعات المصرية الحكومية، إذ تقبل الطلاب الوافدين من كل الدول، ويشترط التفرغ الكامل أثناء الدراسة.

ويحصل خريج كلية طب أسنان على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة، بعد اجتيازه بنجاح 193 ساعة معتمدة مقسمة على 5 مستويات دراسية.