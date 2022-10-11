20 معلومة عن الهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده.. ترجمة 44 أغنية له

يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ61، إذ يعتبر أشهر مطربي الوطن العربي، وذلك لما يتمتع به من شعبية كبير، حيث قدم مسيرة فنية طويلة مليئة بالنجاحات المستمرة حتى الآن.

ويرصد «الوطن» في التقرير أبرز المعلومات عن عمرو دياب في عيد ميلاده

تعرف علي معلومات عمرو دياب

1-ولد عمرو دياب في مدينة بورسعيد، يوم 11أكتوبر 1961

2-غني في عمره السادس بالإذاعة المحلية لبورسعيد النشيد الوطني.

3-حصل على بكاليورس الموسيقي العربية من اكاديمية الفنون عام 1983.

4-بدأ مسيرته الفنية في عام 1983، حيث قدم أول أغنية «الزمن»

5- أول من اكتشف عمرو دياب هو الموسيقار هاني شنودة.

6- قدم عمرو دياب أول ألبوم بعنوان «يا طريق».

7- قدم 35 ألبوما حتى الآن.

8- ألبوم «أصلها بتفرق» يسجل أصغر ألبوم في تاريخ عمرو دياب بـ3 أغنيات.

9- طرح عمرو دياب 56 أغنية منفردة.

10- لحن 116 أغنية لنفسه.

11- تعاون مع 5 شركات إنتاج خلال مسيرته الفنية.

12- شركة صوت المدينة أول شركة قدمت عمرو دياب للجمهور.

13- 44 أغنية لعمرو دياب تم ترجمتها.

14- حقق ألبوم «نور العين» أعلن المبيعات في سوق الكايست بالشرق الأوسط

15- قدم دويتو مع 3 مطربين فقط.

16- تعاون مع 14 موسيقيا عالميا خلال مسيرته الفنية.

17- 18 شركة عالمية تولت توزيع ألبوماته خارجيا.

18-قدم 4 أفلام خلال مشواره السينمائي.

19- شارك في 3 أعمال تليفزيونية.

20- تزوج مرتين الأولى من شيرين رضا، والثانية من زينة عاشور.