عاطل ينهي حياة شاب بكفر الشيخ.. طعنه في الشارع لخلافات بينهما

لقي شاب في محافظة كفر الشيخ مصرعه، إثر طعنه بسكين على يد عاطل، لخلافات قديمة بينهما.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة سيدي غازي، بمصرع «خ.ع.ا»، 25 سنة، عامل من قرية المنشية الشرقية، التابعة لمدينة سيدي غازي، على يد «ا.ع.ا»، 29 سنة، عاطل، من ذات القرية، وذلك طعناً بسكين.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وانتقل على الفور لمكان الحادث المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وتبين وفاة المجني عليه، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة، وإجراء التحريات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم كان خطيباً لابنة عم المجني عليه، إلا أنه لم يحدث وفاق بينهما وتم فسخ الخطبة، وتمت خطبتها وعقد قرآنها على شخص آخر، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ولوجود خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه، انتظره على مقهي أثناء عودته لمنزله في وقت متأخر من الليل، وما إن شاهده حتى أنقض عليه بسكين كان يحتفظ به بين طيات ملابسه وطعنه عدة طعنات نافذه ولم يتركه إلا جثة هامدة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

وذكر ممدوح مختار، المحامي، أن عقوبة القتل العمد والتربص طبقاً لما جاء بنص قانون العقوبات الإعدام شنقاً، أما إذا كانت الجريمة التي وقعت ضرب أفضى إلى موت فإن العقوبة تكون بالسجن 7 سنوات، مشيرا إلى أن الحكم في الجناية يرتبط بتحريات الواقعة والموضوعية للقضية من خلال هيئة المحكمة.