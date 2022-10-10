5 جنيهات أجرة موحدة في كفر الشيخ.. «سامح» خلى التاكسي أرخص من التوك توك

وصول سعر أجرة «التوك توك» لـ20 جنيهًا، زاد العبء على الأهالي المضطرين لاستقلاله يوميًا، إذ يستغل السائقون أن «التوك توك» هو وسيلة المواصلة «الأرخص» في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ليرفعوا الأجرة على المواطنين، تلك الشكاوى يعرفها سامح زيدان، بحكم عمله كسائق تاكسي في المدينة، ما جعله يدشن مبادرة جعلت «التاكسي أرخص من التوك التوك»، محددًا 5 جنيهات كسعر موحد لأي مكان بالمدينة.

يروي «سامح» لـ«الوطن» تفاصيل مبادرته التي بدأها قبل أسبوع، موضحًا أنه وجد تحكمات من سائقي «التوك التوك»، الذي يتراوح سعره من 7 حتى 20 جنيهًا، حسب المسافة المقطوعة، والأهالي يضطرون لاستقلاله يوميًا، وتلك الشكاوي يسمعها بصفة مستمرة، مضيفًا: «سواق التوك التوك بيتشرط على الزبون الغلبان، اللي ممكن مايكونش قادر يدفع الأجرة دي، وفي نفس الوقت مضطر يركب، ومن هنا بدأت الفكرة بتاعتي».

الزبائن تدفع أكثر

لافتة باللون الأصفر، علقها «سامح» أعلى سيارته الأجرة، وكتب عليها جملة «تاكسي داخل مدينة دسوق بـ 5 جنيه»، ولاقت احترام الزبائن، بعضهم يكتفي بدفع المبلغ المطلوب، وآخرون يعطونه مبلغًا أكبر، تقديرًا له، بحسب قوله: «الناس شوافة برضو، كله بيشكرني على اللي بعمله، لو حد أداني 5 جنيه بقوله تمام ده اللي أنا طلبته، لكن أغلب الناس بتقدر وبتدفع أكتر».

«سامح»: كسبان رضا ربنا عليا

قرار «سامح» لم يكن طائشًا، وإنما أخذ يدرسه عدة أيام، ليعرف العائد الذي سيأتيه من تلك المبادرة، ليجد نفسه خسر بضعة جنيهات مقابل ربح دعاء الزبائن، وحديثهم الذي يدخل السرور على قلبه: «قعدت أحسبها لقيت نفسي كسبان.. كسبان رضا ربنا عليا، وإني معنديش طمع أو جشع، وكفاية إن اللي بيركب بيدعيلي».