اليوم.. آخر مهلة للمدارس لاستيفاء استمارة الأمن والسلامة للمنشآت

أكدت المديريات التعليمية، أن اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، آخر موعد لاستيفاء الاستمارة الإلكترونية للأمن والسلامة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، التي تم تعميمها من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس مستوى الجمهورية، لرصد حالة المباني والمنشآت التعليمية والأسوار، والمدارس التي تحتاج إلى صيانة شاملة أو رفع كفاءة أو صيانة بسيطة.

وقالت المديريات التعليمية إن الهدف من الاستمارة توضيح موقف المدارس من الصيانة بدءًا من مدخل المدرسة، ومراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق، ووصف أوضاع المدرسة، وسلامة المبنى، بناء علي تعليمات وزارة التربية والتعليم.

المحاور الرئيسية لاستمارة الأمن والسلامة للمدارس

وطالبت المديريات التعليمية، باستيفاء استمارة الأمن والسلامة بالإجابة عن 88 سؤالاً لتسليمها غدا وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، في المحاور التالية:-

- العوامل الخارجة المحيطة بالمدرسة.

- سور المدرسة.

- فناء المدرسة.

- المبنى الدراسي.

- الحجرات الدراسية.

- المقصف المدرسي.

- الحجرات الطبية.

- الأشراف المدرسي.

- المرافق الصحية (دورات المياة).

- بنود وتجهيزات التأمين (الحريق والاخلاء).

- المعامل وحجرات الوسائط ومعامل الأنشطة.

- الصيانة (تحتاج لصيانة - صيانة بسيطة - صيانة شاملة).

خطوات استيفاء استمارة الأمن والسلامة

وترصد «الوطن» خلال الخطوات التالية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للأمن والسلامة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية وهي كالتالي:-

- الدخول على رابط استيفاء استمارة الأمن والسلامة.

- تسجيل البيانات الأساسية :-

-المديرية التعليمية التابع لها.

- الإدارة التعليمية.

- المرحلة التعليمية.

- اسم المدرسة.

- اسم مدير المدرسة ورقم التليفون.

- الإجابة على الأسئلة الخاصة بالمباني والمدرسة (مستوفٍ / غير مستوفٍ).

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة للمديريات التعليمية، بتكثيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالمديريات والإدارات التعليمية داخل المدارس، والتأكد من سير الدراسة وسلانمة المباني و إغلاق المدارس غير الآمنة التي تحتاج لصيانة شاملة ولا تصلح لاستمرار العملية التعليمية وتمثل خطر علي الطلاب.