نائب رئيس جهاز المشروعات: مشاركة 5 دول عربية لأول مرة في معرض تراثنا

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، يعد من أهم المعارض التي يجري تنظيمها سنويا، مشيرا إلى أن المعرض في نسخته الحالية، به الكثير من الدول العربية المشاركة، بواقع 5 دول، وهي السعودية والإمارات والأردن والسودان.

شاش: إنشاء جناح مخصص للمحافظات الحدودية العام الجاري

أضاف «شاش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن كل المحافظات المصرية بلا استثناء يجر تمثيلها في المعرض، خاصة المحافظات الحدودية، وجرى إنشاء جناح مخصص لهم العام الجاري.

شاش: الجهاز أنشأ جناحا به مجموعة كبيرة من الخدمات

واستطرد: «الجهاز عمل جناح فيه مجموعة كبيرة من الخدمات، نقدمها لأصحاب الحرف اليدوية، سواء التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات حتى يتمكن العارضين من عرض منتجاتهم على المنصات، وكذلك دعم فني وتشخيص لوضع المشروع، وفيه مجموعة كبيرة من الخدمات اللي بنقدمها للعارضين نفسهم خلال أيام المعرض».

وأوضح أن المعرض في نسخته الحالية، به أكثر من 1100 عارض، كما جرى تمثيل مبادرة حياة كريمة في المعرض عبر جناح خاص لها، وكذا ذوى الهمم، الذي جرى تمثيلهم بأكثر من 100 عارض، «نحرص أننا نمثل كل القطاع بفئاته وحرفه المختلفة، والنهاردة كان الافتتاح ورئيس مجلس الوزراء هو من افتتح المعرض».

وتابع: «نتيح مجموعة كبيرة من الخدمات والتدريب على رأسها التصميمات وبنعمل مسابقات، ومفيش جوائز المرة دي في المعرض، لكن بنعمل مسابقات لأصحاب الحرف ونختار الأفضل فيما بينهم، وعندنا أجنحة مشارك فيها جهات مانحة كالأسبان».