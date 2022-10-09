نيفين جامع: إقامة معرض تراثنا على مساحة 10 آلاف متر

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه جرى اليوم تنظيم افتتاح معرض تراثنا في نسخته الرابعة، وهو الشيء الذي دائما ما يفخر به الجهاز: «حريصون أن يكون لدينا كل عام جديد عن السابق له».

1116 عارضا يشاركون بالمعرض

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المعرض في نسخته الحالية جرى إطلاقه على مساحة تخطت الـ10 آلاف متر، وفيه يشارك ما يقرب من 1116 عارضا من مصر و5 دول عربية مختلفة.

جامع: كل المحافظات المصرية ممثله في المعرض

واستطردت: «مفيش محافظة على مستوى مصر إلا وهي ممثلة معانا في المعرض، بالإضافة إلى جناح خاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت مسمى خدماتنا، ونقدم فيه كل الخدمات لمرتادي المعرض سواء مالية أو غير مالية أو تصوير احترافي، وبنساعدهم يكون عندهم اللوجو والبراند بتاعهم».

وأوضحت أن المعرض يفتح أبوابه يوميا من 11 صباحا وحتى 10 مساءً، وذلك حتى 15 من الشهر الجاري، في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، مشيرة إلى أنه لوحظ وجود توأمة بين المنتجات الحرفية المصرية واليدوية الموجودة في بعض الدول العربية: «بدأنا في السنوات الماضية استضافة الأردن والسودان».

وتابعت: «نحرص على وجود مساحة مشاركة للعارضين اللي شاركوا معانا السنوات الماضية، ولكن 45% من العارضين بيشاركوا معانا لأول مرة، بالإضافة إلى مساهمة المرأة التي تتجاوز الـ69% من العارضين من السيدات، خاصة المرأة في الأسر المنتجة والمرأة المعيلة».