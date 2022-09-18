«التموين» تبدأ ميكنة مخالفات المخابز بـ«كارت المفتش» عبر ماكينة «سمارت»

كشفت مصادر من داخل وزارة التموين لـ«الوطن»، عن اتجاه الوزارة إلى ميكنة مخالفات المخابز البلدية، التي يتم ضبطها من قبل مفتشي التموين على مستوى المحافظات، على أن يكون ذلك من خلال «كارت» مع مفتش الوزارة، الذي له حق الضبطية القضائية للتفتيش على مخالفات المخابز.

كارت المفتش.. قرار جديد من التموين حول مخالفات المخابز

وحول آلية عمل هذا «الكارت»، أوضحت المصادر أن رصد المخالفة سيتم من خلال إدخالة في «ماكينة سمارت» الموجودة لدى المخابز، وتحديد وجود مخالفة من عدمه باستخدام أرقام الماكينة، التي يختص كل رقم منها بمخالفة تموينية معينة، سواء نقص في وزن رغيف الخبز البلدي، أو عدم مطابقة الرغيف للمواصفات المحددة من وزارة التموين.

تكثيف الرقابة على المخابز البلدية

وتشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات الرقابة على المخابز البلدية، للتفتيش على التزام أصحابها بإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، مطابقا للمواصفات التي حددتها وزارة التموين، بأن يكون وزن الرغيف 90 جراما وقطره لا يقل عن 18 سنتيمترا.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الهدف من ميكنة مخالفات المخابز، هو تصدي وزارة التموين للمخالفات الوهمية التي كانت تحرر أحيانا ضد أصحاب المخابز، موضحة أن أي مخالفة بعد الآن سيتم تحريرها عبر «ماكينة سمارت» من خلال كارت مفتش التموين، بعد إدخاله في الماكينة وقراءة بياناته الخاصة باسم المفتش وجهة عمله وتاريخ ووقت تحرير المخالفة، لإتمام تسجيل المحاضر على ماكينة سمارت، ثم كتابتها ورقيا من قبل لجنة التفتيش المتواجدة في المخبز.