الأوراق المطلوبة لقبول تظلمات المحذوفين من التموين.. الخبز المدعم لم يتوقف

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا للمديريات بتعليمات على مستوى المحافظات بشأن قبول تظلمات المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم التمويني، والذين بدأت الوزارة في حذفهم منذ شهر يونيو الماضي مع بدء تنقية المنظومة من غير المستحقين للدعم، خاصة ممن جرى حذفهم لتقاضي رواتب حكومية أعلى من 9600 جنيها شهريا، أو مالكي السيارات الحديثة موديل أعلى من 2018 .

الأوراق المطلوبة لقبول تظلمات المحذوفين من التموين

وشددت وزارة التموين على ضرورة استلام كامل الأوراق الخاصة بعمل ملف التظلم من الحذف من الدعم التمويني، إذ تقوم المديريات بتجميع الملفات وإرسالها إلى الوزارة لفحصها، وتشمل الأوراق المطلوبة من الدعم كالتالي:

١- تقديم صور ضوئية من البطاقة التموينية.

٢- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة المستهدف.

٣- تقديم أصل مفردات مرتب حديث للأفراد المستهدفين مختومة بشعار الجمهورية.

٤- تقديم جواب من المرور يفيد بعدم امتلاك سيارة للفرد المستهدف أو في حالة امتلاك سيارة يفيد بنوع وموديل السيارة حتى عام 2017 مختومة بشعار الجمهورية.

ونبهت وزارة التموين على مديرياتها أن تجمع تظلمات الحذف من التموين بسبب الراتب في ملف منفصل عن تظلمات الحذف من التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة، من أجل فحص كل ملف على حده.

الحذف من التموين مع الإبقاء على حصة الخبز اليومي

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين لم تقم بحذف أصحاب الرواتب المرتفعة ومالكي السيارات الحديثة من منظومة دعم الخبز، إذ قامت الوزارة بحذفهم فقط من منظومة الدعم السلعي مع الإبقاء عليهم في منظومة الخبز اليومي الذي يحق لكل فرد مقيد على البطاقة في صرف عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد طوال الشهر.