دورات مجانية للفنيين من المركز المصري الألماني للتوظيف.. المميزات والشروط

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إطلاق دورة تدريبية مجانية، للفنيين فقط، في إطار الدورات التدريبية التي يتيحها المركز بشكل مستمر، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في مجالين مهنتي فني كهرباء وفني ميكانيكا عن طريق شركة سيمنز إنرجي وبتنتهي بفرصة عمل في إحدى الشركات أو المصانع.

حيث يقدم المركز المصري الألماني برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، وأوضح المركز، في منشور له، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرامج التدريبية متوفرة لعدد 16 فرصة لمتدرب\ة حاليا، والأولوية لأسبقية التقديم، ويشمل البرنامج الحالي فرص عمل متاحة في شركة «سهم» لتصنيع خزانات الوقود (فني كهرباء وفني ميكانيكا)، وشركة «شنت إيجماك» للمنتجات الكهربائية (فني كهرباء فقط).

مميزات البرنامج التدريبي للفنيين

- يتم التعيين قبل التدريب لضمان فرصة العمل من أول أيام البرنامج.

- مدة التدريب: 3 شهور (4 أيام في مركز تدريب سيمنز ويوم في مقر الشركة أسبوعياً ويتم تقديم بدل تدريب ووجبة يومية وتوفير الانتقالات).

- يغطي المركز تكاليف التدريب بالكامل.

- يتم توفير بدل تدريب من الشركة المتعاقد معها المتقدم خلال فترة التدريب.

- مرتبات شهرية مجزية.

- تأمين صحي واجتماعي.

شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي للفنيين

- السن: من 18 - 27 عام.

- شهادة الخدمة العسكرية للشباب.

- مؤهل دراسي (دبلومات فنية أو ثانوية عامة).

- لشركه سهم يفضل أن يكون المتقدم من سكان (الشرقية- المنوفية -الدائري- بنها - شبين القناطر- عين شمس - القليوبية- العاشر من رمضان- العبور)، حيث يتم توفير مواصلات لهذه الأماكن.

- لشركة «شنت إيجماك» لا يشترط سكان منطقة محددة، ويتم توفير سكن للمغتربين.

- اجتياز كل الكورسات التدريبية في البرنامج ونسبة الحضور المقررة.

- الالتزام بالالتحاق بالشركة بعد انتهاء فترة التدريب.

وللتقديم يمكن التواصل مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من خلال هذا الهاتف 01275989064، على أن تكون المقابلات بمقر المصنع يوميا، حتى يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرا.