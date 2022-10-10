قيادات سوق المال تفتتح جلسة تداول البورصة احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي

افتتحت قيادات البورصة وسوق الأوراق المالية بمصر، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وممثلي عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، اليوم الاثنين، جلسة تداول البورصة المصرية، التي تشارك للعام السادس في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي World Investor Week 2022.

حضر افتتاح جلسة التداول إلى جانب الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، عدد من رؤساء وممثلي الجامعات العاملة في مصر، وكذلك ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للمحللين الفنيين والجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديري الاستثمار.

من جانبه، قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشاركة الهيئة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي تؤكد الأهمية التي توليها للهيئة بقضية الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بجميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي ومنها سوق رأس المال، كون الثقافة المالية وحماية المستثمر من العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي.

الوعي المالي لفئات المجتمع ينعكس إيجابا على قاعدة المستثمرين

وخلال كلمته، أوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي، تعكس اهتمام إداراته المتزايد بتعزيز جهود الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال، كونه أحد أهم المحاور اللازمة لتنمية سوق المال المصري وزيادة كفاءته عبر زيادة عدد الشركات المقيدة «جانب العرض»، وعدد المستثمرين «جانب الطلب»، وكذا تطوير منتجات وآليات مالية جديدة، والمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والنظم الرقمية في المهام المرتبطة بأنشطة القيد والتداول.

وأضاف الدكاني، أن استيراتيجية البورصة خلال الفترة المقبلة مستمرة في تعزيز جهود الثقافة المالية من خلال عدة محاور؛ منها إلى جانب مبادرة سفراء البورصة، مجموعة من البرامج والفعاليات مثل البورصة للتنمية التي تسعى إدارة البورصة لتنظيمها بكل المحافظات المصرية لفئات المجتمع المختلفة من أصحاب الأعمال والموظفين والطلاب بهدف شرح أساسيات ومبادئ الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل، وكذلك دور سوق المال في قنوات تمويل توسعة أعمال الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اهتمام البورصة المصرية بقادة المستقبل

وشهد احتفال البورصة المصرية بأسبوع المستثمر، تكريم أول دفعة من برنامج سفراء البورصة المصرية “EGX Ambassador’s” وهم طلاب كلية LSE التابعة لجامعة لندن UOL، وتعد مبادرة سفراء البورصة أول برنامج إعداد مدربين TOT للثقافة المالية تنظمه البورصة المصرية لإعداد كوادر مؤهلة من طلاب تخصص الاستثمار والتمويل بالجامعات العاملة في مصر لتمكين المؤهلين من الطلاب من المشاركة في فعاليات التدريب التي تنظمها إدارة البورصة المصرية دوريا بالمدارس والجامعات لشرح أساسيات ومبادئ الاستثمار في الأوراق المالية، وخلال المرحلة التأهيلية لمبادرة سفراء البورصة، حضر الطلاب المشاركين برامج تدريب متخصصة في علوم وآليات التحليل الأساسي والفني إلى جانب التعرف على منظومة العمل الخاص بسوق المال، إضافة إلى التدريب العملي من خلال أنظمة المحاكاة لأنظمة التداول التي قامت بتطويرها إدارة البورصة بغرض التدريب العملي على آليات وممارسات التداول السليمة.

تسليم شهادات لفريق عمل البورصة

وفي نهاية الاحتفال بأسبوع المستثمر، اجتمع رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء الجامعات، وتناول الاجتماع جهود البورصة في سد فجوة المعرفة المالية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع لا سيما الطلاب والشباب، وخلال الاجتماع ثمن رامي الدكاني دور الجامعات العاملة في مصر وخصوصا الجامعات المتعاونة مع إدارة البورصة في تنظيم البرامج التدريبية التي يجري تقديمها للطلاب، مشيرا إلى أن مبادرة سفراء البورصة المصرية هي خطوة جديدة في سبيل تعزيز وتعظيم جهود نشر الثقافة المالية.