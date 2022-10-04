أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي و10.3 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 2.46% عند مستوى 9923.81 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.64%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2229.13 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3167.66 نقطة بارتفاع نسبته 1.66%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.46%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.46%، ليغلق عند 1907.62 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.09 مليار جنيه، من خلال التداول على 503.5 مليون سهم، وتنفيذ 41.680 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا، إذ ارتفع 102 سهمًا، وانخفض 21 فقط، واستقر 71.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 690.786 مليار جنيه، بمكاسب نحو 10.3 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 9600 نقطة

قال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق مرتفعًا بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء ليستعيد مستويات المقاومة الرئيسية وهي 9800 و 9900 نقطة، مدفوعا أيضا بصعود الأسواق المالية العالمية.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المؤشر بهذا الاداء يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي 10000 نقطة قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.