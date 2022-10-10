رئيسا الرقابة المالية والبورصة يفتتحان جلسة التداول احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات سوق الأوراق المالية المصري، جلسة تداول اليوم الإثنين؛ وذلك احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وكانت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أطلقت أسبوع المستثمر العالمي عام 2017؛ بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال؛ لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة.

احتفال بأسبوع المستثمر العالمي

تخصص الغالبية العظمى من بورصات العالم التي تنشط بشكل كبير ولها جهود في نشر الثقافة المالية المتعلقة بأسواق المال، جلسات تداولها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر كل عام، احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي، وذلك بناءً على دعوات تتلقاها من الاتحاد الدولي لبورصات الأوراق المالية.

قضية الثقافة المالية ونشر الوعي

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشاركة الهيئة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي تؤكد الأهمية التي توليها للهيئة بقضية الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بكافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي ومنها سوق رأس المال، كون الثقافة المالية وحماية المستثمر من العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي.

كيفية إدارة أمواله وأساسيات الادخار والاستثمار

وأعرب "فريد"، خلال تسليمه شهادات الكوادر الطلابية التي تم تأهيلها على يد فرق العمل بالبورصة المصرية، عن بالغ سعادته مع تخريج الدفعة الأولي من هذا البرنامج الطموح الذي تبنته إدارة البورصة المصرية؛ وذلك للمساعدة في نشر الوعي والثقافة المالية وتعريف النشء الجديد بكيفية إدارة أمواله واساسيات الادخار والاستثمار.

حضر افتتاح جلسة التداول عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن مختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، وهي الجمعية المصرية للمحللين الفنين والجمعية المصرية للأوراق المالية، وعدد من الطلبة والطالبات المتدربين في برامج البورصة المختلفة لتأهيل الكوادر الطلابية.

تعزيز جهود الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال

خلال كلمته أوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي يعكس اهتمام إداراته المتزايد تعزيز جهود الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال، كونه أحد أهم المحاور اللازمة لتنمية سوق المال المصري وزيادة كفاءته عبر زيادة عدد الشركات المقيدة "جانب العرض"، وعدد المستثمرين "جانب الطلب"، وكذا تطوير منتجات وآليات مالية جديدة والمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والنظم الرقمية في المهام المرتبطة بأنشطة القيد والتداول.

استيراتيجية البورصة خلال الفترة المقبلة

وأضاف "الدكاني"، أن استراتيجية البورصة خلال الفترة المقبلة مستمرة في تعزيز جهود الثقافة المالية من خلال عدة محاور منها إلى جانب مبادرة سفراء البورصة، مجموعة من البرامج والفعاليات مثل البورصة للتنمية التي تسعى إدارة البورصة لتنظيمها بكل المحافظات المصرية لفئات المجتمع المختلفة من أصحاب الأعمال والموظفين والطلاب بهدف شرح أساسيات ومبادئ الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل، وكذلك دور سوق المال في قنوات تمويل توسعة أعمال الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشهد احتفال البورصة المصرية بالاسبوع العالمي للمستثمر تكريم أول دفعة من برنامج "سفراء البورصة المصرية" “EGX Ambassador’s”، وهم طلاب كلية LSE التابعة لجامعة لندن UOL، وتعد مبادرة سفراء البورصة أول برنامج إعداد مدربين TOT للثقافة المالية تنظمه البورصة المصرية لإعداد كوادر مؤهلة من طلاب تخصص الاستثمار والتمويل بالجامعات العاملة في مصر؛ لتمكين الطلاب المؤهلين من المشاركة في فعاليات التدريب التي تنظمها إدارة البورصة المصرية دوريًا بالمدارس والجامعات؛ لشرح أساسيات ومبادي الاستثمار في الأوراق المالية.

وخلال المرحلة التأهيلية لمبادرة سفراء البورصة حضر الطلاب المشاركين برامج تدريب متخصصة في علوم واليات التحليل الأساسي والفني إلى جانب التعرف على منظومة العمل الخاص بسوق المال المصري، إضافة إلى التدريب العملي من خلال أنظمة المحاكاة لأنظمة التداول، التي طورتها إدارة البورصة بغرض التدريب العملي على آليات وممارسات التداول السليمة.

وفي نهاية الاحتفال بأسبوع المستثمر اجتمع رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء الجامعات، وتناول الاجتماع جهود البورصة المصرية في سد فجوة المعرفة المالية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع لاسيما الطلاب والشباب، وخلال الاجتماع ثمن رامي الدكاني دور الجامعات العاملة في مصر، خاصة الجامعات المتعاونة مع إدارة البورصة في تنظيم البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للطلاب، مشيرا إلى أن مبادرة سفراء البورصة المصرية، هي خطوة جديدة في سبيل تعزيز وتعظيم جهود نشر الثقافة المالية.