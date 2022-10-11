محام يوضح عقوبة المتهم بإنشاء صفحة على فيسبوك لبيع أدوية مجهولة المصدر

ضبطت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، شخصا بتهمة إنشاء صفحة على فيس بوك، لترویج وبیع أدویة مجھولة المصدر ومھربة جمركیا وغیر مسجلة، بقصد تحقیق أرباح غیر مشروعة، وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن العقوبة المنتظرة للمتهم والتي تصل للسجن والغرامة.

عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر

وأضاف المحامي أن عقوبة الأشخاص الذين يبيعون الأدوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية بالحبس مدة لا تقل عن سنه، ولا تزيد عن 5 سنوات للشخص الذي يشرع في ذلك، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 30 ألف جنيه.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بعد ورود مديرية أمن القاهرة، وتمكنوا من ضبطه حال استقلاله دراجة ناریة، وعثر بحوزته على أكثر من 555 ألف قرص دوائي، ومبلغ مالي، وھاتف محمول.

وبمواجھه المتهم اعترف بإنشائه للصفحة المشار إلیھا «فيس بوك»، وأنها بقصد ترویج الأدویة مجهولة المصدر والمھربة جمركیًا، والتصرف فیھا بالبیع لعملائه لتحقیق أرباح غیر مشروعة.