جدول القوافل المجانية لـ«حياة كريمة» في 12 محافظة خلال منتصف أكتوبر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية في 12 محافظة مختلفة، خلال الفترة ما بين 8 إلى 16 أكتوبر، وذلك للكشف المبكر والعلاج المجاني وتحسين أوضاع أهالي القرى البسيطة.

وتنتشر قوافل حياة كريمة في 12 محافظة مختلفة، وهي: «المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، قنا، المنيا، الوادي الجديد، أسوان، القاهرة، الجيزة والغربية».

وبحسب ما أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تنتشر قوافلها على النحو الظاهر في الجداول:

ويأتي دور قوافل مؤسسة حياة كريمة في مختلف الكشوفات والتخصصات الطبية، من أجل تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى النائية في المحافظات بدون مقابل، وفي إطار تنفيذ الهدف الذي تم إطلاق المبادرة الرئاسية من أجله، والمتمثل في العمل على تحسين أوضاع المواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة داخل القرى محدودة الخدمات.