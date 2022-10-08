«غرفة شركات السياحة»: بوابة العمرة ضمنت جميع حقوق المعتمرين

قال أسامة خيري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ أولى رحلات العمرة انطلقت وحققت نجاحا باهرا: «المجموعات وصلت مكة والمدينة بفضل الله، وبوابة العمرة كانت سببا رئيسيا في النجاح هذا العام».

وأضاف خيري في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «السعودية لديها أكثر من تأشيرة، والبوابة حفظت حقوق شركات السياحة، بحيث تكون ممثلة الدولة في تنظيم الحج والعمرة».

المعتمر ضمن حقه

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «المعتمر المصري ضمن حقه، كما أن الناس لم يعودوا يسافرون وحدهم، فقبل البوابة كانوا يسافرون دون أي مسؤولية، لكن الآن أصبح للمعتمر حق»، لافتًا إلى أن البوابة ساعدت الشركات بشكل غير عادي، وكل شركات السياحة في مصر تشهد بهذا الكلام.

تصريحات باسل السيسي

في وقت سابق، قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة، في وقت سابق إنّ مجلس الوزراء أصدر قرارا في شهر أغسطس بأن رحلات العمرة في مصر كان من المفترض أن تبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري.

وأشار، إلى أن وزارة السياحة بذلت مجهودا كبيرًا في الفترة الماضية لإعداد وتجهيز ملف العمرة، موضحًا أنه جرى السماح للشركات بأن توثق التعاقدات مع الوكلاء السعوديين وتبدأ في تفعيل نفسها على نظام العمل والعمرة، وأنه في الأول من أكتوبر كان من المفترض أن نبدأ أولى الرحلات، التشغيل وسيكون سعر التذكرة نحو 20 ألف جنيه.