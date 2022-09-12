موعد بدء الدوري المصري 2022- 2023.. والقرعة قبل أسبوع من انطلاقه

أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، موعد بدء الدوري المصري 2022 - 2023، وقرعة الموسم الجديد، بعد انتهاء الحالي بحصول الزمالك على اللقلب للمرة الثانية على التوالي، إذ نجح في الحفاظ على لقبه لأول مرة منذ عام 2004.

موعد بدء الدوري المصري 2022 - 2023

وأكد اتحاد الكرة أن موعد بدء الدوري المصري 2022-2023، سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك بعد نحو شهر ونصف على انتهاء الموسم الماضي، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم في منتصف أغسطس الماضي.

وبحسب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، في مؤتمر صحفي سابق، فإن موعد قرعة الدوري الممتاز ستجرى قبل انطلاق المسابقة بأسبوع واحد.

موعد قرعة دوري القسم الثاني 2022 - 2023

وأعلن اتحاد كرة القدم، أمس الأحد 11 سبتمبر، موعد إقامة قرعة دوري القسم الثاني، إذ تقرر إقامة قرعة دوري القسم الثاني أيام 14 سبتمبر الجاري لمجموعة الصعيد، ثم 17 سبتمبر لمجموعة القاهرة و18 سبتمبر لمجموعة الإسكندرية، وتقام القرعة للمجموعات الثلاث في الـ12 ظهرًا بحضور مندوب من كل ناد.

وتأتي قرعة دوري القسم الثاني 2022 - 2023 تحت إشراف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، وبحضور مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

لترشيد الكهرباء.. الدوري بالموسم الجديد في السابعة مساء

ومن المقرر أن تبدأ الفرق المصرية استعداداتها للدوري الممتاز للعام المقبل، إذ يبدأ الزمالك خلال الفترة المقبلة استعداداته على الصعيد المحلي والقاري بخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل، بمواجهة خارج أرضه، ضد أليكت سبورت التشادي، في الدور التمهيدي على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون، يوم 18 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب الجولة 64 من البطولة الإفريقية.