الطيب يكرم فريق الأزهر الحاصل على المركز الأول عربيا في البرمجة

كرم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، فريق طلاب الأزهر المشاركين في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة، بمناسبة تتويجه بالمركز الأول، في الاحتفال الذي نظَّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة».

شيخ الأزهر

وأشاد شيخ الأزهر بالمستوى المتميز، الذي ظهر عليه طلاب الأزهر خلال مشاركتهم في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، وتتويجهم بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، مؤكدًا أهمية مواصلة التميز والتفوق من أجل تحقيق رفعة أمتنا وطننا، وصناعة نهضته وتقدمه.

وتكوَّن الفريق الذهبي للأزهر الحاصل على الميدالية الذهبية في النشاط غير الموصول بالحاسوب على مستوى العالم العربي، من ثلاث طلاب بالصف الثالث الإعدادي بمعهد «دراو» بمنطقة أسوان الأزهرية: وهم أحمد أشرف محمد عبدالله، وكريم سعيد محمد محمود، وعبدالرحمن أشرف محمد مرسي، وأشرف عليهم المعلمةُ سناء محمد مصطفى السبيعي، معلمة العلوم الشرعية بالمعهد.

أسبوع البرمجة في تونس

يذكر أن مصر حصلت على 4 ميداليات على مستوى الوطن العربي؛ ميداليتان ذهبيتان وواحدة فضية وواحدة برونزية؛ وأُقيم الاحتفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالعاصمة التونسية، وتم تكريم الفائزين من قِبَلِ الدكتور فتحي السلوتي، وزير التربية والتعليم التونسي، والدكتور محمد بن عمرو، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو".