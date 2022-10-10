تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر.. كل ما تريد معرفته عن الشروط والموانع

فتحت جامعة الأزهر، باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد بجامعة الأزهر، بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 17 أكتوبر الجاري، وأكدت جامعة الأزهر أن تقليل الاغتراب يتيح التحويل بين الكليات أو الشعب المتناظرة فقط داخل المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى.

ووفقا لشروط تقليل الاغتراب في جامعة الأزهر، يشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب، على أن يكون تحويل الطالبات بين الكليات أو الشُعّب غير المتناظرة فقط داخل المنطقة الجغرافية بشرط استيفاء الحد الأدنى والتوزيع الجغرافي، فيما عدا الكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشُعّب التي لها شروط مؤهلة تقليلًا للاغتراب.

باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

أما فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر الخاص بالكليات والشُعب غير المتناظرة خارج المنطقة الجغرافية يكون بسبب تغيير محل الإقامة بشرط استيفاء الحد الأدنى للكلية أو الشعبة المناظرة لها داخل المنطقة الجغرافية أولا ثم الكلية أو الشعبة المناظرة المراد التحويل إليها في منطقة جغرافية أخرى مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة وذلك فيما عدا الكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول مع إرفاق تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.

موانع القبول في باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

وعن موانع القبول في باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر، أوضحت الجامعة أنه لا يجوز التحويل لكليات الطب والصيدلة تقليلا الاغتراب، على أن يكون التحويل مقابل رسوم، كما يحظر التحويل إلى الكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

كما يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولا إلى الكلية المرشحة لها ومن ثم الحصول على بيان حالة للكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.

وفي تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر يكون التحويل ونقل القيد بين الكليات بالضوابط السابقة وإفادة الإدارات العامة لشئون التعليم كل في اختصاصه للمراجعة والاعتماد بعد التأكد من صحة التحويلات.​​​​​​​