أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات مصر.. اعرف أكثر المدن برودة

مع تغير الأحوال الجوية في بعض المحافظات، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تباين أماكن سقوط الأمطار، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع رحيل منخفض الهند الموسمي تماما عن البلاد ورحيل رطوبته الخارقة لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطى برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب الأرصاد الجوية فإن طقس غداً يكون مائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتشمل المحافظات الباردة شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والقليوبية ودمياط والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى على بعض المناطق لتصل إلى 14 درجة في مدينة نخل بوسط سيناء، و 15 درجة في سانت كاترين و16 درجة في سيوة و17 درجة في الإسماعيلية وأسيوط و18 درجة في السويس وبني سويف والمنيا والفيوم و19 درجة في مدينتي مطروح ورأس سدر.

أمطار خفيفة على بعض المحافظات

وقالت الهيئة إن طقس غدا يكون مائلا للحرارة على شمال البلاد نهارا لطيف ليلا وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت بيانات الهيئة أن أماكن سقوط الأمطار تكون على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتشمل أماكن سقوط الأمطار محافظات ومدن شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية ودمياط ورشيد والبحيرة والأجزاء الشمالية من محافظات الدلتا فيما يستمر نشاط الرياح على مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.