حالة الطقس غدا في المحافظات.. أجواء خريفية وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في محافظات مصر، حيث تسود أجواء خريفية رائعة خصوصاً في شمال البلاد، بعدما انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 30 مئوية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقد تظهر السحب والغيوم المنخفضة على السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري وهي الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، ودمياط.

وقد تشهد المحافظات الساحلية، اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسبب نشاط حركة الرياح على البحر الأحمر.

حالة الطقس غداً الاثنين

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غداً الاثنين، ستشهد نشاط للرياح على محافظات جنوب سيناء، فضلاً عن محافظات جنوب البلاد وهي سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.

الطقس في القاهرة غداً

وفيما يخص حالة الطقس في القاهرة غداً الاثنين، فإنّ القاهرة الكبرى ستشهد طقس مشمس نهاراً، خريفي لطيف ليلاً، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 30 بينما الصغرى 20 درجة مئوية، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 48%، بينما تبلغ سرعة الرياح 19 كيلو متر في الساعة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس في محافظات مصر خلال الأيام القادمة، فإنّ طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، سيشهد حركة نشيطة للرياح على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد وتشمل "الفيوم والمنيا وبني سويف".

اضطراب حركة الملاحة

وتشهد المحافظات الساحلية، اضطراب حركة الملاحة بسبب نشاط الرياح خصوصاً على سواحل محافظة البحر الأحمر، حيث تبلغ سرعة الرياح 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين إلى 2.5 متراً.

أمطار خفيفة ومتقطعة

وكشفت صور الأقمار الصناعية الأخيرة عن ظهور سحب منخفضة خصوصاً على محافظة الإسكندرية، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خصوصاً محافظات الإسكندرية ومطروح.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس على مختلف محافظات الجمهورية، فإنّ الطقس سيكون مائل للحرارة نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ثم سيتحول إلى طقس لطيف ليلاً، فيما سيكون الطقس حاراً على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح معتدل الحرارة ليلاً.