الإعدام لـ عامل قتل سيدة في مدينة نصر.. تسلل إلى غرفة نومها لسرقتها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهما بذبح ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، لسرقتها بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين مدحت فاروق عبدالعظيم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بسبب حاجته للمال، بعدما استغل دعوة المجني عليها له للحضور إلى مسكنها لإصلاح منضدة، ولسابق معرفته بها طلب منها مبلغا ماليا لسداد دينه فرفضت أن تعطيه ما طلبه.

نص أمر الإحالة

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على سرقتها وقتلها، وأثناء تواجده لديها لإصلاح المنضدة دخل إلى المطبخ واستل سكينا وأخفاها بين طيات ملابسه، وعقب عودته لاستكمال عمله بالتصليح طلب منها إعداد مشروب ساخن، ولدى تواجدها في المطبخ تسلل إلى غرفة نومها وسرق مبلغا ماليا وهاتفا محمولا إلا أنها شاهدته، وما إن كشفت الأمر حتى انقض عليها وسدد لها عدة طعنات بالسلاح الذي كان بحوزته، إضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة فلفظت أنفاسها الأخيرة.