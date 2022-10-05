إعدام 420 كيلوجرام أغذية فاسدة وتحرير 27 محضرا فى السويس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، إعدام 420 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة، وتحرير 27 محضر جنح، بسبب مخالفات ارتكبتها منشآت غذائية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات رقابية على الأغذية

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنّ فريق عمل مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس، يواصل جهوده وحملاته للرقابة على الأغذية، إذ أسفرت حملتان متتاليتان عن إعدام 420 كيلوجرام من الأغذية المختلفة، وتحرير27 محضرًا جنح، وسحب 38 عينة لتحليلها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحملات الخاصة بالرقابة على الأغذية مستمرة، وتُجرى بشكل مفاجئ دون جدول زمنى، لضمان وصول منتجات غذائية آمنه لجميع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة تشديد الرقابة على منافذ تداول المواد الغذائية الصغرى والكبرى، حفاظاً على سلامة الأرواح.

التوصية بإغلاق 11 منشأة غذائية

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنّ الحملتين شملت21 منشآة غذائية في نطاق مدينتى الأمل والكوثر بأحياء فيصل وعتاقة، موضحاً أنهما أسفرتا عن التوصية بالغلق الإداري لـ11 منشآة منهم 2 لتسببهما في خطر داهم على الصحة العامة.

ولفت إلى أنّ حملتى الرقابة على الأغذية، أسفرتا عن تحرير27 محضرًا جنح، وسحب 38 عينة لإرسالها إلى التحليل بمعامل وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن الحملات الرقابية على الأغذية تُنفذ تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشؤون الوقائية، وبمشاركة فريق عمل مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة.