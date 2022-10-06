إعدام 1.2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي في محافظة الدقهلية، حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي، والمرور على 231 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

ضبط 1.2 مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية في بيان صحفي، إن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 1.2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدامها، بالإضافة إلى ضبط 38 منشأة تعمل بدون ترخيص وتشكل خطرا داهمًا على صحة المواطنين و4 أخرى تشكل خطرا أيضًا ومخاطبة الجهات المختصة لغلقها، وجرى تحرير 123 محضر مخالفات، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

كما جرى سحب 264 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إعدام 1281 كيلو أغذية مختلفة وما يقارب 210 لترات عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لافتاً إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

الحملات تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

وذكر «مكين» أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.