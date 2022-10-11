أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق العبور أسعار الفاكهة المختلفة ما بين المانجو والكمثرى والجوافة والبرتقال والرمان، وتختلف أسعار الأنواع في سوق العبور الذي تقل أسعاره عن الأسواق المحلية الأخرى.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور والأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 و4.5 جنيه، واختلف سعر برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

واختلف سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 7 جنيهات، كما سجل سعر التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيها، وسجل البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، كما سجل التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

وسجل كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات، كما سجل كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الأفوكادو بين 50 جنيها و70 جنيها.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وسجل سعر كيلو العنب أحمر والأصفر 18 جنيها، كما سجل سعر كيلو المانجو الزبدية 13 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيها، وتراوح سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيها، وسجل سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيها، كما سجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها، وسجل سعر كيلو الرمان بين 10 و15 جنيها.