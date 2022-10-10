أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 10-10-2022 في الأسواق المصرية

تحرك جديد تشهده أسعار الفاكهة في السوق المحلي اليوم، بسبب وجودنا في فترة انتقالية بين عروة الصيف والخريف، وهي الفترة التي ينتهي خلالها موسم بعض الأنواع، وتظهر أصناف أخرى.

وفي التقرير التالي، نرصد أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسوق العبور من أكبر أسواق الجملة في مصر، وهو مؤشر لأسعار السوق المحلي، وجاء سعر الفاكهة وفق الرسمي له للكيلو كما يلي.

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

تراوح سعر برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر العنب البناتي الأحمر بين 8 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر عنب كرمسن بين 4 و 5.5 جنيه.

تراوح سعر التفاح الأمريكي بين 23 إلى 29 جنيهًا.

تراوح سعر التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكاكا بين 7 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر البطيخ وزن الحبة من 4 إلى 10 كيلو بين 10 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر الخوخ المستورد بين 15 و25 جنيها.

تراوح سعر المانجو بين 11 و15 جنيها حسب النوع.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي السوق المحلية جاء سعر الفاكهة كالتالي:

عنب أحمر 18 جنيها.

البرقوق الأحمر المستورد سعر 51 جنيهًا.

المانجو الزبدية 27 جنيها.

مانجو نعومي 30 جنيها.

مانجو عويسي 50 جنيها.

موز مستورد 48 جنيهًا.

بطيخ الكيلو 15 جنيهًا.

كمثري خشابي بسعر 34 جنيها.

موز بلدي بسعر 27 جنيها.

أفوكادوا 100 جنيه.

تفاح أصفر مستورد 30 جنيهًا.

تفاح أخضر مستورد بسعر 75 جنيهًا.

رمان 7 جنيهات.

كنتالوب 10 جنيهات.

بلح برجي 30 جنيها.