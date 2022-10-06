أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية.. البرتقال بـ 3 جنيهات

تحرك طفيف تشهده أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية بسبب انتهاء العروة الصيفية وبداية عروة الربيع حيث تظهر بعض الأصناف الجديدة وينتهي موسم أصناف أخرى.

ونرصد في التقرير التالي أسعار الفاكهة وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي الأسواق المحلية، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

عرض تجار سوق العبور أصناف الفاكهة كافة، وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، «أبو سرة»، ما بين 4 و7 جنيهات، الصيفي بنفس السعر، الجريب فروت من 3 و5 جنيهات، العنب البناتي الأصفر والأحمر ما بين 6 إلى 8 جنيهات، الرومي الأحمر يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات.

في حين سجل سعر التين البرشومي ما بين 6 و12 جنيهًا، والجوافة بين 4 و8 جنيهات، الرمان من 5 إلى 11 جنيهات، الكنتالوب ما بين 4 و8 جنيهات، الكاكا من 7 إلى 15 جنيها، البطيخ وزن الحبة من 4 إلى 10 كيلو بسعر يبدأ من 10 إلى 35 جنيها، الخوخ المستورد ما بين 15 و25 جنيها، والتفاح الأمريكي بسعر يتراوح ما بين 23 إلى 29 جنيهًا.

واختلف سعر البلح حسب نوعه ليباع البلح السماني بسعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، وبلح زغلول 4 و7 جنيهات، ورملي من 5 إلى 8 جنيهات، وسلمي من 8 إلى 12 جنيهات، وبارحي من 14 إلى 24 جنيها، وسيوي من 20 إلى 25 جنيها، بنت عيشة من 5 و8 جنيهات.

وتباينت أسعار المانجو في سوق العبور فسجلت العويسي سعر تراوح ما بين 14 و24 جنيها، والزبدية ما بين 11 و13 جنيها، والبلدي من 7 إلى 10 جنيهات، الفص ما بين 20 و30 جنيها، الكيت ما بين 8 و12 جنيها، والكنت بنفس السعر.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

ولم يتغير سعر الفاكهة في السوق المحلية حيث وصل سعر الكيلو من الموز المستورد 45 جنيهًا، فيما وصل سعر البطيخ إلى 13 جنيهًا للكيلو، تفاح أصفر مستورد 47 جنيهًا، تفاح رويال جالا بسعر 60 جنيهًا، كلامنتينا 18 جنيها، رمان 8 جنيهات، كنتالوب 13 جنيها، بلح أصفر 17 جنيها، والبرقوق الأحمر المستورد سعر 70 جنيهًا، والمانجو الزبدية 25 جنيها، والعويسي 40 جنيهًا، ومانجو الفونس 29 جنيها، والمانجو السكري 27 جنيها، مانجو جوليك بسعر 27 جنيها.