أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم.. البرتقال البلدي بـ 3 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية، وفقًا لعدد من التجار في الأسواق المحلية حيث تنوع المعروض من كافة الأصناف.

ووفقًا لجولة «الوطن»، في سوق سليمان جوهر بالدقي، إلى جانب المُعلن على موقع سوق العبور الإلكتروني، جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وعرض تجار سوق العبور أصناف الفاكهة كافة، وجاء سعر البرتقال البلدي ما بين 3 و5 جنيهات، «أبو سرة»، ما بين 4 و7 جنيهات، الصيفي بنفس السعر، الجريب فروت من 3 و6 جنيهات، العنب البناتي الأصفر والأحمر ما بين 6 إلى 8 جنيهات، الرومي الأحمر يبدأ من 4 إلى 7 جنيهات.

والتفاح الأمريكي بسعر يتراوح ما بين 23 إلى 29 جنيهًا، وتباينت أنواع البلح ليباع البلح السماني بسعر يتراوح بين 3 و4.5 جنيه، وبلح زغلول 4 و7 جنيهات، ورملي من 4 إلى 8 جنيهات، وسلمي من 7 إلى 10 جنيهات، وبارحي من 12 إلى 24 جنيها، وسيوي من 20 إلى 25 جنيها.

أما التين البرشومي فسجل ما بين 6 و12 جنيهًا، والجوافة بين 4 و8 جنيهات، الرمان من 5 إلى 10 جنيهات، الكنتالوب ما بين 4 و8 جنيهات، الكاكا من 6 إلى 15 جنيها، البطيخ وزن الحبة من 4 إلى 10 كيلو بسعر يبدأ من 10 إلى 35 جنيها، الخوخ المستورد ما بين 15 و25 جنيها.

وتنوعت أشكال المانجو في سوق العبور فسجلت العويسي سعر تراوح ما بين 12 و22 جنيها، والزبدية ما بين 10 و13 جنيها، والبلدي من 7 إلى 9 جنيهات، الفص ما بين 20 و30 جنيها، الكيت ما بين 9 و12 جنيها، والكنت بنفس السعر.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وسجل البرقوق الأحمر المستورد سعر 70 جنيهًا، والمانجو الزبدية 25 جنيها، والعويسي 40 جنيهًا، ومانجو الفونس 29 جنيها، والمانجو السكري 27 جنيها، مانجو جوليك بسعر 27 جنيها، موز مستورد 45 جنيهًا، بطيخ الكيلو 13 جنيهًا، تفاح أصفر مستورد 47 جنيهًا، تفاح رويال جالا بسعر 60 جنيهًا، كلامنتينا 18 جنيها، رمان 8 جنيهات، كنتالوب 13 جنيها، بلح أصفر 17 جنيها.