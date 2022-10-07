أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية.. المانجو بـ7 جنيهات

حافظت أسعار الفاكهة على نفس قيمتها السعرية منذ بداية الأسبوع، بسبب توافر المعروض وفق عدد من التجار في السوق المحلية.

وفي التقرير التالي، ننشر أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور، جاء سعر الفاكهة للكيلو كالتالي:

البرتقال البلدي ما بين 3 و5 جنيهات

برتقال أبو سرة ما بين 4 و7 جنيهات

برتقال صيفي ما بين 4 و7 جنيهات

الجريب فروت من 3 و6 جنيهات

العنب البناتي الأصفر ما بين 6 إلى 8 جنيهات

العنب البناتي الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات

العنب الرومي الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات.

التفاح الأمريكي 23 إلى 29 جنيهًا

التين البرشومي بين 6 و12 جنيهًا

الجوافة بين 4 و8 جنيهات

الرمان من 5 إلى 10 جنيهات

الكنتالوب ما بين 4 و8 جنيهات

الكاكا من 6 إلى 15 جنيها

البطيخ وزن الحبة من 4 إلى 10 كيلو بسعر يبدأ من 10 إلى 35 جنيها.

الخوخ المستورد ما بين 15 و25 جنيها.

المانجو تراوحت ما بين 7 و30 جنيها حسب النوع.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي السوق المحلية جاء سعر الفاكهة كالتالي:

البرقوق الأحمر المستورد سعر 70 جنيهًا

المانجو الزبدية 25 جنيها

مانجو ألفونس 29 جنيها

موز مستورد 45 جنيهًا

بطيخ الكيلو 13 جنيهًا

تفاح أصفر مستورد 47 جنيهًا

تفاح رويال جالا بسعر 60 جنيهًا

رمان 8 جنيهات

كنتالوب 13 جنيها

بلح أصفر 17 جنيها.