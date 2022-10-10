«الغرف السياحية»: إقبال كبير من المواطنين على السفر للعمرة خلال أكتوبر

قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار رحلات عمرة المولد النبوي التي تسير بداية من النصف الثاني لشهر أكتوبر الجاري، ستشهد زيادة تتراوح من 2 إلى 3 آلاف جنيه عن الأسعار التي أعلنت أول الشهر الجاري بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار برامج الـ4 و5 نجوم تشهد زيادة عن الأسعار المعلنة في بداية موسم العمرة الجاري.

فنادق مكة والمدينة كاملة العدد

أضاف أن الزيادة الجديدة في أسعار رحلات العمرة نتيجة ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بكل من مكة والمدينة بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، بسبب ارتفاع نسب الإشغال بهما بصورة كبيرة، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الريال السعودى خلال الأسابيع الماضية، موضحا أنه رغم زيادة أسعار برامج العمرة إلا أن إقبال المواطنين المصريين على السفر لأداء المناسك خلال شهر أكتوبر الجاري مرتفع للغاية.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تحدد حتى الآن الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام فضلا عن آلية العمل خلال الشهور المقبلة إلا أنها منحت كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة وعددها نحو 1923 شركة 40 تأشيرة عمرة خلال شهر أكتوبر الجاري بإجمالي نحو 77 ألف تأشيرة عمرة متاحة للمصريين خلال الشهر الجارى وذلك حتى تفى الشركات بالتزاماتها أمام المواطنين الذين حجزوا رحلات العمرة خلال شهر أكتوبر 2022.

وتابع: «وزارة السياحة تتابع عدد تأشيرات العمرة التي تنظمها الشركات خلال الشهر الجاري حتى تحدد الآلية التي يجرى العمل بها حتى نهاية موسم العمرة الجاري سواء بتوزيع التأشيرات بنظام الحصص المتساوية بين شركات السياحة أو بفتح السقف العددى للتأشيرات بدون حد أقصى».

يشار إلى أن إلى أن موسم العمرة لهذا العام انطلق بشكل رسمى يوم 5 أكتوبر الجاري.