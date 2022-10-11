مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 11-10-2022

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لها حيث تختلف المواعيد من محافظة لأخرى بشكل يومي.

ويهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة لذا تستعرضها «الوطن» وفق الهيئة المصرية للمساحة اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الحالي لأداء الصلوات في مواعيدها المحددة لكل محافظة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:00 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:29 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:00 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:29 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:05 مساءً.

موعد أذان المغرب 5:33 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:58 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:58 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:01 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:30 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:47 مساءً.