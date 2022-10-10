بدء تطبيق اليوم الرياضي وتفعيل الأنشطة بـ25% من مدارس كفر الشيخ

شهدت مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بنين بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، تفعيل اليوم الرياضي والأنشطة للصف الأول الثانوي، وانضباط المنظومة المدرسة التعليمية والتربوية والاجتماعية، والتزام الطلاب بالزي الرياضي، كأول تطبيق لليوم الرياضي بالعام الدراسي الجاري.

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تقسيم الطلاب إلى مجموعات وشعب وتعليمهم الكاراتيه

وجرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات وشعب وتعليمهم الكاراتيه والتايكوندو والمهارات الأساسية لبعض الألعاب الجماعية واللياقة البدنية من خلال أجهزة الجيم المنتشرة بملعب المدرسة، وتفعيل كامل لجميع الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية داخل غرف الأنشطة، كما زرع الطلاب الأشجار وري المساحات الخضراء ضمن «وطن أخضر»، ونظمت المدرسة لهم مسابقات ثقافية بالمكتبة، فضلاً عن العديد من المسابقات العلمية.

تفعيل الأنشطة بـ25% من مدارس كفر الشيخ

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتفعيل اليوم الرياضي الثقافي بـ25% من مدارس المحافظة، لجذب الطلاب للمدارس، واكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مدارسهم.

ووجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل العاملين بالمدرسة والطلاب على الالتزام والانضباط، وأثنى على القيادات الطلابية أبطال جمهورية في الألعاب المختلفة، لتدريبهم زملائهم الطلاب.