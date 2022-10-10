«مدينة الملاهي» يحصد جائزة مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

ذهبت الجائزة الأولى لأفضل فيلم قصير بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للفيلم السوري «مدينة الملاهي» سيناريو وإخراج نور خير الأنام، مدير التصوير محمد مطر، وفي الفيلم تتقاطع أقدار ثلاث شخصيّات، لتكون محاولة خلاص كلّ منهم سبباً في معاناة الآخر.

«ضربة جزاء» يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاص

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاص بمهرجان الإسكندرية الفيلم الكرواتي «ضربة جزاء» إخراج روك بيسيك، إنتاج مشترك بين كرواتيا والنمسا وسلوفينيا من إخراج روك بيكيك.

وتدور الأحداث من خلال صديقان مقربان يقضيان ليلتهما في لعب كرة القدم وهما يحلمان بتحقيق الهدف الأكبر بالوصول للفريق الوطني، ولأن للأحلام دائما ثمن ففي الوقت الذي يعترض بعض الصبية مباراتهما يجد أحدهما أنها فرصة جيدة لإثبات قوته واستحقاقه بينما يرى الآخر أن الموضوع ليس بهذه السطحية.

تنويه خاص للفيلم القبرصي

ومنحت لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الإسكندرية تنويه خاص للفيلم القبرصي «مكان صيفي» إخراج ألكسندرا ماثيو.

وتدور أحداث الفيلم من خلال تينا التي تعيش في ليماسول، وهي إحدى المدن الصغيرة في قبرص تقع على البحر المتوسط، وتشعر تينا بالكثير من الغربة والإحباط حيث تخوض صراعا شرسا بين كونها شخص عابث لاهي وبين كونها ضحية للمجتمع، وفي يوم عيد ميلادها تقرر التخلي عن كل شيء لكن حادثا غير متوقع يقع يغير نظرتها نحو الكثير من الأشياء.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الناقدة مايا بوجوجفيتش (الجبل الأسود)، وتضم في عضويتها المخرجة هالة خليل (مصر)، الممثلة شقرا رماح (تونس)، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسولو (إيطاليا)، المخرجة ماريا لافي (اليونان).