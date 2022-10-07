مهرجان الإسكندرية السينمائي ينظم ندوة لتكريم النجوم الراحلين

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم، ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون: «أنا سعيدة جدا لتواجدي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأشكر القائمين على المهرجان لتكريم رموز الفن، وتعريف الأجيال القادمة بأهميتهم»، وعن كتابها حول المونتير سعيد الشيخ قائلة: «أعتبره لمسة وفاء له، ونواة لدراسة كبيرة لتحليل أعمال أستاذي الكبير».

غادة جبارة عن بدايات سعيد الشيخ: عمل مع أبرز رموز الفن في مصر

وحكت عن بدايات سعيد الشيخ قائلة: «هو من مواليد حلوان، وكان له صديق اسمه محمد بيومي الذي حدثه عن سحر السينما، وحمسه لدخول هذا المجال، والشيخ عمل مع أبرز رموز الفن في مصر، رغم أنهم كانوا في بداياتهم وقتها».

غادة جبارة: سعيد الشيخ رفض العمل عندما تحول المونتاج إلى دجيتال

وعن السبب الذي دفعها لتقديم الكتاب قالت: «سعيد الشيخ من الأساتذة الكبار الذين لا يمكن نسيان محاضراتهم وما زالت عالقة في أذهاننا فلديه قدرة فائقة في توصيل المعلومة، ووقف بجانبي كثيرا وساعدني عن قناعة، وأحب أن أذكر أنه رفض الاستمرار في العمل حينما تحول المونتاج إلى الديجيتال، وقال لي استحالة أن أكمل، بعد أن أكنت ألمس المادة الخام يتحول الأمر إلي أدوات صماء».

كما ذكرت واقعة حكاها أحد المساعدين له وكيف كان حريص دائما علي أن يقرأ السيناريو ويحفظ البناء الخاص به ودائما كان يطلب تعديلات لتتوافق مع أفكاره.

وتحدثت عزة إبراهيم عن الراحلة أبية فريد في حضور شريف شيمي نجل الراحلة قائلة: «شعرت أنني أمام شخصية رائعة، قررت أن تلعب من البداية دور جديد، وكانت من أوائل النساء اللاتي التحقوا بقسم التصوير في معهد السينما».

وأشارت في ندوة مهرجان الإسكندرية السينمائي، إلى أن أبية فريد، صورت مع عبد الحليم نصر أغنية الدنيا ربيع، وهي تنتمي للجيل الخامس في التصوير السينمائي، والذي خرج منه مدير التصوير سعيد شيمي، وتعرفت عليه، وبدأت من هنا رحلة زمالة وعمل، وكان أول عرض لهم هنا في الإسكندرية.

وأضافت: «أبية فريد تركت بصمة كبيرة، وصورت مع وحيد فريد أفلام مهمة جدا، وتعلمت جماليات السينما الكلاسيكية».

وختمت عزة حديثها مؤكدة أن الراحلة لم تعش طويلا فقد توفيت بمرض فريد وحمل نعشها طلابها بمعهد السينما.